Пострадавших госпитализуют

БЕЛГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Три человека, в том числе 16-летняя девушка, пострадали в результате детонации дрона ВСУ рядом с пассажирским автобусом в Белгороде. Пострадавших доставляют в медучреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Удары ВСУ на Белгород продолжаются. Пострадали три человека", - написал он.

Как уточнил Гладков, пострадавшую 16-летнюю девушку с осколочным ранением плеча доставляют в детскую областную клиническую больницу. Двое взрослых будут доставлены в Городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство получило повреждения.