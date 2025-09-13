Мужчину заключили под стражу до 29 октября

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в совершении ДТП в Мелитополе, в результате которого погибла девочка 2010 года рождения, заключен под стражу до 29 октября. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Запорожской области.

Происшествие случилось 28 августа, когда водитель 1979 года рождения, не соблюдая скоростной режим, сбил ребенка на пешеходном переходе. 4 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пострадавшая в ДТП девочка умерла от полученных травм, не приходя в сознание, и выразил соболезнования ее семье.

"Следственными органами регионального управления Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, приведшего к гибели 15-летней девочки (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По ходатайству следователя Следственного комитета России по Запорожской области Мелитопольским межрайонным судом обвиняемому была изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком до 29 октября 2025 года", - сказано в сообщении.

6 сентября в оперативных службах ТАСС сообщили, что фигурантом уголовного дела о данном ДТП стал бывший сотрудник прокуратуры.