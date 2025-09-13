По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva столкнулся с Lada Kalina на перекрестке

КУРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения автомобилей Lada и Niva на трассе Рыльск - Крупец в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"В результате ДТП оба водителя скончались на месте. Водители - местные жители, 1963 и 1981 г. р." - сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, ДТП произошло в селе Щекино, на месте работал наряд ДПС и сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Niva допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina на перекрестке.