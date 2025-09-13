Пострадавшую доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения конечностей в результате детонации дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Пострадавшую доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие детонации дрона ВСУ ранена мирная жительница. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями рук и ног вывезли бойцы самообороны. Они передали ее бригаде скорой помощи, которая доставила женщину в Шебекинскую ЦРБ. Сейчас ей проводят операцию", - написал глава региона, уточнив, что информация о последствиях уточняется.