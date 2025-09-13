В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности

Оперативные службы находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз

ПЕРМЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена в Пермском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства территориальной безопасности региона.

"В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае 13 сентября объявлен режим "Беспилотной опасности", - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз. "Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике", - говорится в сообщении.