Возгорание произошло не по вине компании

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Склад сервиса хранения вещей "Чердак" в Подмосковье сгорел не по вине компании, ведется расследование причин пожара. Об этом сервис уведомил пользователей на своем сайте.

"10 сентября на нашем складе произошел пожар. К сожалению, вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны. <…> Пожар случился не по нашей вине, сейчас ведется официальное расследование причин пожара", - говорится в сообщении.

Доступ к складу временно ограничен. Как только проверка будет завершена, сервис сможет перейти к урегулированию вопросов компенсации. "Компания не снимает с себя обязательств, и все обращения будут рассмотрены", - подчеркнули в "Чердаке".

Сервис остановил списания за услугу хранения, в ближайшее время клиентам будет разослан подробный план дальнейших действий.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что, по предварительным данным, ущерб в результате пожара на складе вещей "Чердак" составляет более 1 млрд руб. Площадь возгорания составила 12 тыс. кв. м.