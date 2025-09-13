Еще один пострадал

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись и загорелись в Раменском, сообщает областной главк МВД РФ.

"Сегодня на 4-м километре Донинского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя автомобилем марки Renault при выезде со второстепенной на главную дорогу совершил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ, после чего транспортные средства загорелись", - говорится в сообщении.

В ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли, еще один пассажир госпитализирован. На месте работают сотрудники ГАИ.