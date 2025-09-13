Пострадавшие обратились за медицинской помощью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Новочеркасске Ростовской области проводят проверку информации о получении травм представителями избирательного объединения на одном из участков города. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"В отдел полиции №1 УМВД России "Новочеркасское" поступило сообщение о том, что представителям избирательного объединения были нанесены телесные повреждения на избирательном участке №1373 в городе Новочеркасске", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие обратились за медицинской помощью, на место происшествия выехали сотрудники полиции, они проводят проверку.

В Ростовской области проходят выборы губернатора региона, в них участвуют пять кандидатов, включая врио губернатора Юрия Слюсаря, Евгения Бессонова, Сергея Косинова, Дениса Фраша и Юрия Климченко. В регионе также проходят дополнительные выборы в заксобрание Ростовской области седьмого созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Владимира Ревенко.