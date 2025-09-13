Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ

БЕЛГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Мужчина и женщина доставлены в Краснояружскую центральную районную больницу Белгородской области после удара дрона в поселке Дубино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В районе поселка Дубино Краснояружского района два человека пострадали от удара вражеского беспилотника. Они доставлены в Краснояружскую ЦРБ. У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение голени, у женщины - множественные осколочные ранения рук, ног и спины. После оказания медицинской помощи раненые будут переведены в Городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале.