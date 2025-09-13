Еще четверо пострадали

БАРНАУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Алтайском крае. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Предварительно установлено, что сегодня на автодороге А-321 у села Подстепное водитель-женщина, управляя автомобилем Toyota Corona, не справилась с управлением, допустила съезд с дороги и наезд на дерево. Водитель погибла на месте, пострадали четыре пассажира, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.