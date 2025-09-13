К месту трагедии направляются эксперты национального управления по расследованию инцидентов в воздухе и на водах

БРАТИСЛАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли при крушении ультралегкого спортивного самолета близ города Нове-Замки в западной части Словакии. Об этом сообщил Оперативный центр Медицинской спасательной службы Словакии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Два человека погибли в результате аварии ультралегкого самолета в районе города Нове-Замки", - отметили спасатели. Летательный аппарат, как уточнили они, разбился у села Каменны-Мост.

Полиция проинформировала, что к месту трагедии направляются эксперты национального управления по расследованию инцидентов в воздухе и на водах. "Предстоит установить точные причины и обстоятельства аварии", - сообщила пресс-служба полиции.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.