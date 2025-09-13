В Оперативном командовании польских ВС сообщили о начале операции военной авиации, в которой участвуют в том числе самолеты НАТО

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Истребители Польши и НАТО подняты в небо над республикой в связи с существующей, по утверждению Варшавы, угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на западе Украины. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

"В связи с угрозой ударов БПЛА в регионах Украины, граничащих с Республикой Польша, в нашем воздушном пространстве началась операция военной авиации", - говорится в публикации, размещенной на странице командования в X.

"В целях обеспечения безопасности нашего воздушного пространства начальник Оперативного командования Вооруженных сил Польши запустил все необходимые процедуры. В нашем воздушном пространстве подняты польские и натовские самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности", - отмечается в тексте.

Ранее на Украине сообщили о воздушной тревоге в Волынской области.