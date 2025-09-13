По данным полиции, в акции протеста, устроенной основателем крайне правой организации English Defence League Томми Робинсоном, принимают участие не менее 110 тыс. человек

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Участники массового шествия крайне правых Unite the Kingdom ("Объедини королевство") против нелегальной миграции вступили в британской столице в столкновения с полицией.

Как сообщили в Скотленд-Ярде, беспорядки начались в центральной части Лондона, поблизости от зоны, разделяющей этот протест с шествием в поддержку мигрантов.

"Толпа [шествия] Unite the Kingdom попыталась войти в нейтральную зону на Уайтхолле, которая установлена для разделения двух протестных акций. Сотрудники полиции были атакованы летящими предметами и были вынуждены применить силу, чтобы не допустить прорыва кордонов", - говорится в распространенном сообщении правоохранительных органов. По данным полиции, в акции протеста, устроенной основателем крайне правой организации English Defence League Томми Робинсоном, принимают участие не менее 110 тыс. человек. Они полностью заняли центр Лондона, за исключением закрытой для их протестной активности зоны.

"Революция началась, - заявил, выступая на митинге Робинсон, слова которого приводит телеканал Sky News. - Им удавалось заставлять нас молчать, навешивая ярлыки: расист, исламофоб, крайне правый. Это больше не работает. Плотину прорвало. Тайное стало явным, и это не отыграть обратно. Молчаливое большинство не будет больше молчать". "Наши жены, дочки боятся выходить на улицу", - добавил он, выступив с утверждением, что правительство не обеспечивает их безопасность.

Встречный протест

Число участников шествия в поддержку миграции намного меньше - около 5 тыс. человек. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, оно проходит под лозунгами "Нет расизму", "Женщины против крайне правых", "Мигранты, добро пожаловать", "Остановите крайне правых". Эти митингующие также дошли до центра Лондона.

Безопасность в ходе акций обеспечивают более 1,6 тыс. сотрудников полиции. Одна из их задач заключается в том, чтобы участники двух шествий с диаметрально противоположными повестками не встретились друг с другом.

В последние недели по всей Великобритании проходят акции протеста с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.