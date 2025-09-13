Посол Украины: в Польше вандалы срезали крест с украинской церкви

Реакции польской стороны на случившееся пока нет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Посол Украины в Польше Василий Боднар потребовал от властей страны расследовать акт вандализма, имевший место в городе Легнице. Об этом он сообщил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Хочу выразить свое беспокойство и возмущение украинской общины в Польше. Сегодня, в канун великого христианского праздника - Воздвижения Креста [Господня] - мы узнали, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в Легнице", - написал Боднар.

Он подчеркнул, что посольство Украины уже направило ноту в МИД Польши, а генконсульство Украины во Вроцлаве обратилось в местные правоохранительные органы с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников. "Призываю польских друзей и партнеров реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, так же как для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях", - подытожил посол.

Реакции польской стороны на случившееся пока нет.