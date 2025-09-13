Причиной стало обнаружение взрывных устройств и гибель двух человек

ОРЕЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Движение ряда поездов дальнего следования задержано после обнаружения взрывных устройств на железнодорожных путях в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

"В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", - написал он.

Как ранее сообщал Клычков, взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен.

Максимальное время задержки пассажирских поездов в Орловской области составляет 4,5 часа. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области в пути задерживаются следующие поезда: №742 Белгород - Москва, №143 Москва - Кисловодск, №741 Москва - Белгород, №726 Курск - Москва, №30 Белгород - Санкт-Петербург №743 Москва - Белгород, №6336 Курск - Орел, №6338 Курск - Орел, №6337 Орел - Курск, №119 Санкт-Петербург - Белгород. Также задерживается отправление поезда №726 Курск - Москва. Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут", - значится в сообщении.

Отмечается, что диспетчерской аппарат осуществляет контроль за задержанным поездами. "Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - заверили в ведомстве.