Информации о пострадавших нет

ОРЕНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Возгорание дома на территории банного комплекса произошло в Оренбургской области, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Огнеборцы ликвидируют возгорание в Оренбургском районе. В Благословенке на территории банного комплекса горит дом", - отмечается в сообщении.

Пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади около 180 кв. метров. К тушению привлечены 16 сотрудников и 6 единиц техники МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.