Демонстранты пришли к избирательному штабу мэра грузинской столицы Кахи Каладзе, который на муниципальных выборах 4 октября вновь будет баллотироваться на должность градоначальника

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /ТАСС/. Члены оппозиционных партий, их сторонники, а также гражданские активисты вышли на очередной антиправительственный митинг в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Митингующие сначала собрались во дворе первого корпуса Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили на проспекте Чавчавадзе, затем маршем прошлись по проспекту Меликишвили. Там они остановились у избирательного штаба мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который на муниципальных выборах 4 октября вновь будет баллотироваться на должность градоначальника.

После проспекта Меликишвили митингующие спустились вниз, к проспекту Руставели и остановились у здания парламента Грузии. Они в руках держат флаги Грузии, ЕС и США. Их главным требованием по-прежнему является отставка правительства. Демонстранты считают, что нынешние власти отдаляют республику от ЕС.

В Грузии в конце ноября - начале декабря 2024 года прошли массовые акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил 28 ноября о решении приостановить процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Демонстрации ежедневно перерастали в столкновения участников акций с силовиками. Спецназ применял газ и водометы для разгона протестующих.