Трое пострадали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Авария с участием трех легковых автомобилей произошла в Нижнем Новгороде, в результате один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло 13 сентября около 15:00 мск на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Кировской. По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Cayenne, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Волга". После этого иномарка выехала за пределы проезжей части и наехала на остановку общественного транспорта, где в тот момент находилась женщина. По инерции иномарку отбросило в сторону парковки, где она столкнулась с автомобилем Lada Priora.

"В результате ДТП водитель автомобиля "Волга" от полученных травм скончался на месте. Водитель иномарки, пассажир отечественного автомобиля и женщина, находившаяся на остановке, были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - отмечается в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.