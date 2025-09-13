В Лондоне задержали девять человек на антимигрантском шествии

Речь идет о людях, которые попытались пройти альтернативными путями на полностью заполненные протестующими улицы, выйдя за пределы определенной для демонстраций зоны

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Девять человек задержаны во время массового шествия крайне правых Unite the Kingdom ("Объедини королевство") против нелегальной миграции в британской столице. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции.

По информации правоохранителей, речь идет о людях, которые попытались пройти альтернативными путями на полностью заполненные протестующими улицы, выйдя за пределы определенной для демонстраций зоны. "Сотрудники полиции, которые стали их останавливать, столкнулись с недопустимым насилием. Они подвергались ударам ног и кулаков, в них кидали бутылками, петардами и другими предметами. До настоящего момента за различные нарушения было проведено девять задержаний", - сообщили в полиции, добавив, что еще больше людей будут задержаны, в том числе и после анализа данных с полицейских видеокамер.

Обращение Маска

К демонстрантам по видеосвязи обратился американский миллиардер Илон Маск. Обращаясь к толпе, он раскритиковал правительство премьер-министра Кира Стармера, призвав "распустить парламент". Маск также выступил с утверждением, что британцы "боятся пользоваться своим правом на свободу слова", а вещательную корпорацию Би-би-си назвал "соучастницей разрушения Великобритании".

"Это послание к людям, стоящим на взвешенных центристских позициях, людям, которые обычно не вовлечены в политику, которые просто хотят спокойно жить. Мое послание к ним: если это будет продолжаться, то насилие настигнет вас, у вас не будет выбора. И это принципиально важная ситуация: хотите вы насилия или нет, насилие придет к вам. Вы или боретесь с ним или вы умрете, в этом правда", - заявил миллиардер.

По информации телеканала Sky News, за прямой трансляцией шествия Unite the Kingdom в соцсети X, принадлежащей Маску, следят более 2 млн человек.

День акций протеста

Число участников шествия в поддержку миграции намного меньше - около 5 тыс. человек. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, оно проходит под лозунгами "Нет расизму", "Женщины против крайне правых", "Мигранты, добро пожаловать", "Остановите крайне правых". Эти митингующие также дошли до центра Лондона.

Безопасность в ходе акций обеспечивают более 1,6 тыс. сотрудников полиции. Одна из их задач заключается в том, чтобы участники двух шествий с диаметрально противоположными повестками не встретились друг с другом.

В последние недели по всей Великобритании проходят акции протеста с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.