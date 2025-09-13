Из-за проведения оперативных мероприятий задерживаются 10 поездов

ОРЕЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Пять бригад федерального центра медицины катастроф выехали в Орловскую область из Курска для возможной помощи пассажирам поездов, которые задерживаются из-за детонации взрывного устройства на ж/д путях. Пострадавших среди пассажиров нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что при детонации взрывного устройства на железнодорожных два человека погибли, один пострадал. Из-за проведения оперативных мероприятий задерживаются 10 поездов.

"На место из Курска выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков", - написал Хинштейн.