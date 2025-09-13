Взрывные устройства были обнаружены при проверке путей

КУРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта Курской области организовало отправку 18 автобусов для доставки пассажиров поездов, которые задерживаются из-за детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"В свою очередь Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск (457 человек, включая 51 ребенка), - написал он в Telegram-канале.

Из-за взрыва на железнодорожных путях задерживаются 10 поездов. Взрывные устройства были обнаружены при проверке путей, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен.