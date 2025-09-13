Хинштейн: при взрыве на ж/д путях под Орлом погибли двое сотрудников Росгвардии

Врио губернатора Курской области выразил соболезнования родным и близким погибших

КУРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Двумя погибшими в результате детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области оказались сотрудники Росгвардии. Еще один сотрудник находится в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии", - написал он.

Хинштейн также выразил глубочайшие соболезнования родным, близким и всем жителям Орла в связи с утратой. "Мы, как никто, понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей", - подчеркнул Хинштейн.

Врио губернатора региона добавил, что сотрудники управления Росгвардии по Курской области уже прибыли в Орловскую область для оказания помощи коллегам.

Пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области сообщила ТАСС, что семьям сотрудников, которые погибли, будет предоставлена вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей в Орловской области. При подрыве одного из них два человека погибли, один был ранен.