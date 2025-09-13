Три человека пострадали

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения "Камаза" с двумя автомобилями на участке федеральной трассы "Нева" в Новгородской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.

"На 450-м км трассы М-11 «Нева» (Окуловский округ) водитель, управляя автомобилем "Камаз", совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем BMW, который от удара совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, после чего автомобиль «Камаз» совершил столкновение с автомобилем МАЗ", - говорится в сообщении.

Водитель "Камаза" умер в машине скорой, пассажир BMW погиб на месте происшествия до приезда медиков. Водители BMW, "МАЗа" и пассажир "МАЗа" доставлены в больницу Великого Новгорода. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.