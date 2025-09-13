Как сообщил пассажир поезда "Белгород - Санкт-Петербург", на вокзале ожидающим железнодорожный транспорт выдали воду, а также предложили вернуть билеты

ОРЕЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Прибытие трех поездов в Орел задерживается после взрыва на железнодорожных путях в Орловской области, следует из данных табло железнодорожного вокзала города. Об этом передает корреспондент ТАСС.

В частности, по состоянию на 00:15 мск задерживаются поезда №30 и №82 сообщением "Белгород - Санкт-Петербург", а также №84 сообщением "Адлер - Москва".

Как сообщил ТАСС пассажир поезда "Белгород - Санкт-Петербург", на вокзале ожидающим железнодорожный транспорт выдали воду. "Также предложили вернуть билеты, они [РЖД] оплатят полную стоимость билета, но я отказался, буду ждать", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали в пресс-службе МЖД, всего из-за взрыва на железнодорожных путях было задержано 10 поездов. По данным главы региона Андрея Клычкова, взрывные устройства были обнаружены при проверке путей, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен.