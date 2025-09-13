По информации издания, в момент взрыва рядом следовал пассажирский поезд, эвакуированы сотни пассажиров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Взрыв, произошедший в районе села Калиновка в Киевской области вечером 13 сентября, произошел в поезде из-за детонации боеприпасов во время перевозки.

Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

По его информации, в момент взрыва рядом следовал пассажирский поезд, были эвакуированы сотни пассажиров. По предварительной информации, погибших нет.

Ранее агентство РБК-Украина сообщило о взрыве в Киевской области, однако воздушная тревога в регионе не объявлялась.