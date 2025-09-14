По версии следствия, мужчина оставил комментарий после угроз вербовщика Русского добровольческого корпуса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к году году колонии молодого человека из Москвы за комментарии в Telegram в поддержку Легион "Свобода России" (ЛСР) и Русского добровольческого корпуса (признаны экстремистскими, запрещены на территории РФ), которые он писал после угроз вербовщика. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Признать виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), назначить ему наказание в виде одного года колонии общего режима", - сказано в документе.

По версии следствия, вербовщик Русского добровольческого корпуса (РДК) под угрозами заставил молодого человека писать сообщения в поддержку ЛСР и РДК, призывая к оправданию их деятельности. В своих показаниях молодой человек указал, что вербовщик угрожал ему и его семье. Испугавшись, он начал писать в Telegram комментарии "о помощи РДК и ЛСР пойти на Москву".