Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, следователи проверят возможную диверсию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов в Ленинградской области, следователи проверят возможную диверсию. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Дрозденко.

Как уточнил губернатор, в Лужском районе работают правоохранительные органы, так как на перегоне Строганово - Мшинская сошли с рельсов три вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии.

Дрозденко отметил, что на месте случившегося работают саперы. Электрички на участке движения Сиверская - Луга отменили. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.