САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Два аварийно-восстановительных поезда направлены из Санкт-Петербурга к месту схода вагонов товарного состава с рельсов в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Дрозденко.

"По информации РЖД к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга", - написал он.

Губернатор отметил, что с рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв нет.

"Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек", - добавил Дрозденко.