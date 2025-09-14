Среди них четыре ребенка

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Женщина и четверо детей пострадали при столкновении двух автомобилей в Новосибирске. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

"Сегодня ориентировочно в 13:00 (09:00 мск - прим. ТАСС) рядом с домом 22 по улице Станиславского в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21074, совершила столкновение с автомобилем Toyota под управлением мужчины 1972 года рождения. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля ВАЗ-21074 с находящимися в автомобиле детьми 2011, 2012, 2015 и 2018 годов рождения. Женщина с детьми доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Прокуратура Новосибирска контролирует установление обстоятельств ДТП.