В Подмосковье женщина выбросила кота из окна дома

Полиция проводит проверку

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Полиция в Подмосковье начала проверку после сообщений о женщине, выбросивший кота из окна четвертого этажа жилого дома в Одинцове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление о жестоком обращении с животным", - сообщили в полиции Подмосковья.

Предварительно установлено, что на 4-м этаже одного из домов, расположенных в микрорайоне "Город-событие" села Лайково, женщина выбросила из окна кота. "В результате падения животное получило телесные повреждения. Очевидцы отвезли питомца в ветеринарную клинику", - сообщили в ведомстве.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению правонарушительницы. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.