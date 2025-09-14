Среди них пять женщин и один ребенок

ТАШКЕНТ, 14 сентября. /ТАСС/. Смертельное ДТП произошло в Узбекистане на железнодорожном переезде, погибли пять женщин и один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба "Узбекистанских железных дорог".

По ее данным, трагедия произошла 13 сентября на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Чорток и Уйчи.

"Водитель легкового автомобиля марки "Джентра", грубо нарушив правила дорожного движения, попытался пересечь железнодорожные пути непосредственно перед приближением поезда, - говорится в сообщении в Telegram-канале. - Согласно данным, в салоне автомобиля находилось шесть человек: пять женщин и малолетний ребенок. В результате мощного столкновения никто из находящихся в автомобиле не выжил".

Подчеркивается, что машинисты поезда применили экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Поезд получил незначительные повреждения, добавили в пресс-службе.