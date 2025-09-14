Обоих нападавших мигрантов заключили под стражу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения двоих мигрантов на сотрудника дорожной инспекции по эвакуации транспорта в Москве. Об этом ТАСС сообщили в СК России.

"Глава ведомства поручил руководителю главного следственного управления СК России по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах", - сообщили в ведомстве.

В СК, ссылаясь на сообщения в соцмедиа, сообщили, что в Москве двое мигрантов, пытаясь воспрепятствовать законным действиям сотрудника дорожной инспекции по эвакуации транспортного средства, напали на него и причинили телесные повреждения.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в СК.

Обоим нападавшим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.