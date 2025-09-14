Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Северо-Западном тоннеле загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что движение в тоннеле перекрыто.

Позднее в в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение восстановили.

В новость внесены изменения (16:02 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.