Нападавшего ранили ответным огнем и задержали

БАКУ, 14 сентября. /ТАСС/. В городе Ханкенди местный житель бросил гранату в сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.

"14 сентября проживающий в Ханкенди Карен Аванесян (1967 года рождения), вооруженный автоматом Калашникова, четырьмя магазинами с патронами к нему, а также пятью ручными гранатами, попытался приблизиться к месту проведения городского мероприятия. Аванесян был остановлен полицейскими, после чего бросил три гранаты и открыл огонь из автомата по сотрудникам полиции. Нападавший был нейтрализован ответным огнем, получил огнестрельное ранение и был задержан", - говорится в сообщении.