По словам дочери бывшего лидера Алии Шагиевой, тяжба по поводу прав собственности на земельный участок, где расположен дом, продолжается

БИШКЕК, 14 сентября. /ТАСС/. Семья бывшего президента Киргизии (2011-2017) Алмазбека Атамбаева выселена из дома в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, сотрудники правоохранительных органов вынесли оттуда вещи и поместили их в контейнер. Об этом сообщила дочь бывшего лидера Алия Шагиева.

"Действующая власть выкидывает семью Атамбаевых в контейнер, который они привезли. <...> Они решили сделать все максимально грязно и унизительно, заявившись без предупреждения с целой армией и оставив нас на улице с огромной горой вещей под дождем", - написала она в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Шагиевой, тяжба по поводу прав собственности на земельный участок, где расположен дом, продолжается. "Не было и нет исполнительного акта для этих действий, не было и нет документов. Даже если бы было постановление суда и нужные документы (только после Верховного суда, в данный момент идет разбирательство в городском суде), то по закону положено определенное время для выселения", - утверждает она.

13 сентября жена бывшего президента Раиса Атамбаева напомнила нынешнему лидеру республики Садыру Жапарову об обещании сохранить этот дом в неприкосновенности. 12 сентября Государственное агентство по управлению государственным имуществом Киргизии сообщило, что упомянутый земельный участок решением суда возвращен в собственность государства. По информации агентства, на одной половине участка планируется строительство современного дома престарелых, на другой - детского сада на 500 мест.

О деле Атамбаева

Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Бывший глава государства признан виновным по трем уголовным делам, которые были объединены в одно производство. Атамбаева обвиняли в незаконном обогащении, получении земельных участков и организации массовых беспорядков, которые произошли в 2019 году в селе Кой-Таш.

В середине апреля суд признал, что экс-президент причастен к незаконному досрочному освобождению в апреле 2013 года криминального авторитета Азиза Батукаева, который в 2006 году был приговорен к 16 годам заключения в том числе за организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия. Сразу после досрочного освобождения Батукаев уехал в Грозный.

Атамбаева задержали 8 августа 2019 года в резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения, оказали сопротивление, во время операции погиб спецназовец. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

Летом 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. Спустя три с половиной года он был отпущен на свободу и покинул республику.