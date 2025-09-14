К тушению привлекли 40 человек и 15 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание сухостоя в Азовском районе Ростовской области, сильный ветер осложняет работу специалистов. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону.

Ранее в Госавтоинспекции региона сообщили о том, что участок трассы Ростов-на-Дону - Азов перекрыт из-за ландшафтных пожаров и плохой видимости.

"В Азовском районе ликвидируют ландшафтный пожар. Около полудня загорелся сухостой на северной окраине села Кулешовка", - говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном главке МЧС, в результате пожара повреждена баня на улице Береговой. Распространение огня на жилые дома удалось не допустить. По состоянию на 16:05 мск специалисты локализовали пожар на 1,5 тыс. кв. м, к тушению привлечены 40 человек и 15 единиц техники.