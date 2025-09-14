Причиной стали крушения двух судов на северо-западе республики

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Около 200 человек погибли 10 и 11 сентября в результате крушения двух судов на северо-западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Обе трагедии произошли в провинции Экваториальная. В районе слияния рек Нсоло и Маринга утонули более 100 человек, включая 60 учащихся. Спаслись восемь. Точное число людей, находившихся на судне, устанавливается.

На следующий день вечером на реке Конго загорелось и перевернулось судно. По данным радиостанции, погибли 100 человек. В свою очередь портал Euronews передает, что на борту находились 500 человек. Добраться самостоятельно до берега удалось 209.

В ДР Конго, где отсутствуют разветвленные системы автомобильных и железных дорог, водный транспорт является основным средством передвижения.