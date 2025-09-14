Движение в сторону центра затруднено на 2,4 км

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Автомобиль опрокинулся на Кутузовском проспекте в Москве, движение затруднено на 2,4 км. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 2,4 км", - говорится в сообщении.

Водителей просят выбирать пути объезда.