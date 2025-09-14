Адвокат многодетного отца Александр Почуев сообщил, что после допроса в СК его клиента не задержали

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/.Многоженец и многодетный отец Иван Сухов, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности собственной несовершеннолетней дочери, допрошен в СК в статусе подозреваемого. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Иван Сухов был допрошен в качестве подозреваемого. Он не задержан. Он добровольно является к следователю, поэтому нет основания для его задержания", - сказал адвокат, добавив, что заявил ходатайство о проведении очной ставки по делу и проведении ряда экспертиз.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области сообщили, что в отношении Сухова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Сухов стал популярен в сети после того, как в декабре 2024 года дал интервью журналистке Саше Сулим, в нем он рассказал, что является отцом 29 детей, которых родили 12 женщин. Первые 7 детей были рождены, когда Сухову было 16 лет.