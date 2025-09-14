Дукаев Арби Умарович полностью признал вину и раскаялся

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы студента второго курса Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН), признав его виновным в финансировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Как уточнил ТАСС один из участников судебного процесса, студент полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

"Военный суд признал Дукаева Арби Умаровича виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), гражданина Российской Федерации, на момент задержания являющегося студентом второго курса ФГАОУ ВО «РУДН им. Патриса Лумумбы». Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, первые три года из которых - в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, поддерживающая гособвинение в суде прокурор Светлана Тарасова просила назначить Дукаеву на один год больше, чем в итоге назначил суд. Виновность Дукаева подтверждается его показаниями, согласно которым он "по своим религиозным воззрениям поддерживает суннитское течение в исламе, придерживается шафиитского мазхаба". На момент совершения преступления студенту РУДН было 22 года.

Как сказано в материалах расследования, с которыми ознакомился ТАСС, всего Дукаев перевел на банковский счет другого фигуранта (дело выделено в отдельное производство) около 12 тыс. рублей.