Авария произошла на автодороге "Золотое кольцо"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, произошло на автодороге "Золотое кольцо" в Калужское области. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Прокуратура Перемышльского района координирует работу правоохранительных органов на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре человека", - говорится в сообщении надзорного органа.

По данным ведомства, около 14:00 мск на автодороге "Золотое кольцо" Перемышльского района столкнулись автомобили Renault Duster, грузовой Sitrak и внедорожник Tank 300. В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира автомобиля Renault Duster, а также водитель автомобиля Tank 300.