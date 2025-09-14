Движение поездов возобновили в реверсивном режиме

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) возобновили в реверсивном режиме. Загоревшийся вагон с пиломатериалами потушен, сообщается в Telegram-канале МЖД.

"Пожарные расчеты завершили тушение возгорания в грузовом вагоне с пиломатериалами, которое произошло на перегоне Шиферная - Пески казанского направления МЖД. Движение по одному пути на данном участке возобновлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда курсируют в обе стороны в реверсивном режиме. В связи с этим в пути задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов, а также ряд поездов дальнего следования.

"После завершения работ по перемещению вагонов грузового поезда до ближайших станций железнодорожники откроют движение по второму пути", - пояснили в компании.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщили ТАСС, что в 16:19 на перегоне Шиферная - Пески казанского направления МЖД было обнаружено возгорание в вагоне грузового поезда с пиломатериалами. Вагон был оперативно отцеплен локомотивной бригадой. На месте происшествия работал пожарный расчет, а также был направлен пожарный поезд.

Как заверил собеседник агентства, по предварительным данным, никто не пострадал. Угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет. Причины произошедшего устанавливаются. На период работы пожарных расчетов было приостановлено движение поездов на участке Шиферная - Пески. В пути задерживались пригородные поезда дальних маршрутов казанского направления в Москву и область, а также несколько пассажирских поездов.