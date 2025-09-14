В Москве задержали участников конфликта со стрельбой из светошумового пистолета

Между тремя людьми произошел бытовой конфликт

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Конфликт между двумя мужчинами и девушкой закончился стрельбой из светошумового пистолета, участники инцидента задержаны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что сегодня на Производственной улице между тремя гражданами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов в воздух, применив светошумовой пистолет", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в результате инцидента пострадавших нет. "Принятыми полицейскими мерами все участники, двое мужчин и девушка, задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - добавили в главке.

Использованный в ходе конфликта светошумовой пистолет изъят.

Сотрудники полиции табельное оружие не применяли.