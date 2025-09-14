Из них девять - о ложных сообщениях о теракте

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД возбудили 11 уголовных дел во время проведения единого дня голосования в РФ, в том числе 9 о ложных сообщениях об акте терроризма. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдрахманов.

"На сегодняшний день возбуждено 11 уголовных дел, 9 из которых по фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма", - сказал он, выступая в ЦИК.

Также Габдрахманов отметил, что в период избирательной кампании составлено 73 протокола об административных правонарушениях. "Почти половина из которых за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов", - сказал начальник главного управления.

Также он добавил, что с момента начала избирательных кампаний в органы внутренних дел поступило более 1 200 сообщений о возможных нарушениях при проведении выборов. 739 из них непосредственно в дни голосования с 12 по 14 сентября. "Наибольшая часть сообщений касается нарушений, связанных с незаконным распространением агитационных материалов, уничтожения или повреждения печатной продукции, нарушений порядка предвыборной агитации. Фиксируем попытки помешать волеизъявлению граждан посредством использования тактики ложных сообщений об актах терроризма. Всего зарегистрировано 29 таких факторов в пяти субъектах РФ", - добавил Габдрахманов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что существенных нарушений, способных сорвать выборы в РФ, не зафиксировано.

"В настоящее время во всех субъектах страны, за исключением Калининградской области, голосование практически закончилось. Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано", - добавил представитель МВД.