Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. МВД зафиксировало 10 фактов атак БПЛА в Белгородской и Брянской областях в период проведения единого дня голосования. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдрахманов.

"Несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов, цели не достигнуты. Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась. В двух случаях голосование было перенесено на резервный участок. В целом было зафиксировано 10 фактов, из них - 7 в Белгородской и 3 в Брянской областях", - сказал он, выступая в ЦИК.

Он также отметил, что никто из граждан, пришедших на выборы, и членов избирательных комиссий не пострадал.

Также он добавил, что МВД пресекло пресекло попытку оппозиции из-за рубежа сорвать выборы в России.

"Оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих пусть и малых сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей, как на входе, так и около урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети Интернет с комментариями по неспособности властей организовать выборы. Благодаря проведенной профилактической работе все призывы остались без реализации", - сказал представитель МВД.

Он также добавил, что ежедневно в период проведения единого дня голосования в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на избирательных участках задействуется почти 100 тыс. сотрудников органов внутренних дел.