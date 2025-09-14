На пожаре в Азовском районе Ростовской области ликвидировали открытое горение

Распространение огня на жилые дома удалось не допустить

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в Азовском районе Ростовской области, из-за которого ранее перекрывали участок дороги. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Ранее в Госавтоинспекции региона сообщили о том, что участок трассы Ростов-на-Дону - Азов перекрыт из-за ландшафтных пожаров и плохой видимости. В то же время пожарные локализовали возгорание в Азовском районе на площади 1,5 тыс. кв. м.

"В 22:04 мск - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, в результате пожара была повреждена баня на улице Береговой. Распространение огня на жилые дома удалось не допустить, к тушению привлечены 40 человек и 15 единиц техники.