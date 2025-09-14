Восстановительные работы на втором пути продолжаются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Железнодорожники в Ленинградской области восстановили движение по одному пути на участке Мшинская - Строганово, где утром произошел сход с рельсов грузовых вагонов. Об этом сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

"Сегодня в 21:44 мск железнодорожники открыли движение по одному пути на участке Мшинская - Строганово. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются", - говорится в сообщении.

На период устранения последствий происшествия для перевозки пассажиров администрация Ленинградской области выделила автобусы большого класса, которые курсировали до станции Сиверская.

Как сообщал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, утром 14 сентября в Лужском районе сошел с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами, в результате ЧП никто не пострадал. Движение поездов было перекрыто в двух направлениях.