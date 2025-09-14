Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что Андрей Смирнов на одном из участков в Астрахани пытался забрать документы с персональными данными избирателей у секретаря комиссии и схватил за руки женщину - члена УИК

АСТРАХАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Полицейские составили административный материал по статье "Побои" на кандидата в депутаты Астраханской городской думы от КПРФ Андрея Смирнова после инцидента на избирательном участке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"[На Смирнова] составлен административный материал по ст. 6.1.1 [КоАП РФ] (побои)", - сказала собеседница агентства.

Ранее в ходе брифинга председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что Смирнов на одном из участков в Астрахани повел себя агрессивно, пытаясь забрать документы с персональными данными избирателей у секретаря комиссии и схватил за руки женщину - члена УИК. Председатель облизбиркома Владимир Яковлев сообщил, что по факту происшествия начата проверка, материалы направлены в прокуратуру и УВД. Он уточнил, что Смирнов ранее состоял в "группе [Алексея] Навального и относится к более радикальному крылу местного отделения КПРФ", однако саму партию такие действия не характеризуют.