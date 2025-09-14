Пострадали три человека, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси случился в многоквартирном доме в Ангарске, возгорания не последовало. Пострадали три человека, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Рано утром в Ангарске в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В квартире на первом этаже выбило окна, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали три человека, двое госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте работают 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Следственным отделом по городу Ангарску возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На место происшествия выезжал прокурор города Александр Попов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.