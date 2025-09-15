ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес обвинительный приговор мужчине по делу об убийстве общеопасным способом и поджоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры края, коллегией присяжных заседателей провозглашен обвинительный вердикт в отношении жителя села Казанка Партизанского городского округа. Судом обвиняемый признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия); п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом); ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Присяжные сочли доказанным факт того, что в феврале 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения проник в дом к двум братьям с целью выяснения отношений. В ходе конфликта он избил потерпевших кочергой, железным совком, фарфоровым графином и стеклянной бутылкой. После того, как один из братьев бежал, а второй потерял сознание, подсудимый, пытаясь скрыть преступление, поджег жилой дом.

"На теле пострадавшего обнаружены ушибленные раны и переломы, но смерть наступила от отравления угарным газом", - уточняется в релизе.